Власти США подозревают китайские смартфоны в шпионаже

Планы Huawei начать продавать свои устройства через американских сотовых операторов терпят крах. Власти США сочли китайского производителя смартфонов слишком опасным для государства, заподозрив его в шпионаже.[related_articlеs]

Ожидалось, что подписание соглашения о сотрудничестве состоится на этой неделе в рамках выставки потребительской электроники CES в Лас-Вегасе, однако оператор изменил свое решение, пишет The Wall Street Journal.

У Федеральной комиссии по связи США появилась информация, согласно которой компания Huawei может наделять свои телефоны шпионской функциональностью. Huawei, по данным американского регулятора связи, сотрудничает с некоей неназываемой телекоммуникационной компанией, которая может быть причастной к шпионажу.