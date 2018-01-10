Американский генерал сравнил вероятную войну с КНДР с «Игрой престолов»

Вероятный военный конфликт между Соединенными Штатами и Северной Кореей будет похож на сюжет телевизионного сериала «Игра престолов». С таким заявлением выступил американский генерал Роберт Неллер.

Неллер отметил, что война с КНДР была бы «эпическим событием», пишет портал Military. При этом генерал выразил уверенность в том, что США смогут легко разгромить противника, так как их армия намного мощнее северокорейской.

Ранее Вашингтон неоднократно угрожал применить против Пхеньяна силу, если КНДР не откажется от своей ядерной программы. Эти заявления действия не возымели – северокорейские военные продолжают испытания.