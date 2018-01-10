В Минобороны опровергли данные о 31 дроне, атаковавшем базу Хмеймим

В Министерстве обороны Российской Федерации сегодня опровергли данные о 31 дроне, атаковавшем базу Хмеймим в Сирии. Эту информацию предоставил в среду высокопоставленный чиновник ведомства.



По сообщениям осведомленного источника, в ходе атаки на военные объекты в Сирии, которые принадлежат России, террористы использовали 13 беспилотников, из которых десять пытались напасть на базу Хмеймим, а еще три – на пункт материально-технического обеспечения, который расположен в Тартусе, передает ТАСС.

В Минобороны подчеркнули, что информация о значительно большем количестве ударных беспилотных летательных аппаратов не является правдивой.