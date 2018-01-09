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Украинские националисты объявили о продлении блокады Киево-Печерской лавры

9 января 2018, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские националисты объявили о продлении блокады Киево-Печерской лавры
фото из соцсети Facebook

Украинские националисты объявили о намерении продолжать акции возле Киево-Печерской лавры в Киеве.
Радикалы заблокировали въезд в Лавру 8 января.

Националисты из организации "С14" заявили, что в УПЦ МП много агентов ФСБ России, а также что в Лавре отказываются отпевать погибших украинских военных на Донбассе и тех, кто не был крещен в церкви Московского патриархата.

Радикалы стояли у входа с плакатами и выкрикивали националистические лозунги, - сообщает ИА REGNUM.

Сегодня координатор "С14" Маркиян Яциняк заявил, что националисты планируют проводить следующие акции более масштабными и более продолжительными.

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