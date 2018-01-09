Появившийся в Донбассе американский дрон уличили в слежке за территорией РФ

В небе над востоком Украины был замечен американский беспилотник. Согласно информации, оказавшейся в распоряжении СМИ, дрон провел многочасовую разведку.

На данный момент известно, что летательный аппарат, курсировавший с севера на юг, несколько раз приближался к украино-российской границе. БПЛА наблюдал за территорией Донецкой и Луганской народных республик и граничащих с ними областей РФ, пишет «Русская весна».

Ранее появилась информация о пролете американского разведывательного самолета Poseidon возле берегов Крыма. Аппарат, поднявшийся в воздух с аэродрома в Италии, обнаружили к юго-западу от Севастополя.