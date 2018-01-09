Скончался бывший зять политика Юлии Тимошенко

В минувший понедельник, 8 января, стало известно о кончине бывшего зятя украинского политика Юлии Тимошенко. Речь идет об уроженце Соединенного Королевства, известном мотоциклисте Шоне Карре.

Сообщение о гибели мужчины появилось на страничке киевского байкерского клуба. Отметим, что Карр скончался в возрасте 49 лет. В 2005 году он женился на дочери Юлии Тимошенко Евгении, передает "Свободная пресса". Через семь лет их брак распался, а уже в 2013 году он вновь вступил в брак.

Известно, что Шон Карр умер в столице Чехии Праге во сне. Рядом с ним находилась его дочь. Информации о причине кончины пока нет.