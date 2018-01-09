В Пентагоне знают, откуда боевики в Сирии получают дроны

Во вторник в Пентагоне рассказали, откуда террористы в Сирии получают ударные беспилотные летательные аппараты. Этой информацией поделился официальный представитель ведомства Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Он прокомментировал попытку нападения дронов на базу российских ВКС Хмеймим, заявив, что те беспилотники, которые использовались в ходе атаки, без особых сложностей можно приобрести на открытом рынке, передает портал "Свободная пресса".

Рэнкин-Гэллоуэй также подчеркнул, что ранее аналогичные устройства боевики группировки "Исламское государство", запрещенной в России, уже использовали. По его мнению, подобная доступность дронов является серьезным поводом для беспокойства, передает РИА "Новости".