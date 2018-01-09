Дональд Трамп не намерен посещать психиатра в рамках ежегодного медосмотра

Президент США Дональд Трамп в рамках ежегодного планового медосмотра не намерен посещать кабинет психиатра. Об этом во вторник, 9 января, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

В администрации лидера страны подчеркнули, что у Трампа весьма острый ум, несмотря на его почтенный возраст. Кроме того, он является настоящей "рабочей лошадью" и требует, чтобы его сотрудники обладали этим же качеством. В Белом доме, однако, не объяснили точную причину отказа президента США от посещения психиатра, отмечает сегодня "Свободная пресса", ссылаясь на данные RT.

Напомним, ранее стало известно, что медицинский осмотр состоится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.