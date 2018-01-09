Обнародованы данные об «украинском происхождении» Иисуса Христа

Иисус Христос был «прадавним украинцем», заявил бывший депутат Львовского областного Совета Ростислав Новоженец. Видео выступления политика на данную тему появилось в социальной сети «ВКонтакте».

В ролике, записанном в канун Рождества, Новоженец сообщил о том, что Галилею, где жил и проповедовал основатель христианской религии, основали племена, пришедшие с территории современной Украины. По мнению экс-парламентария, Иисус на самом деле был не иудеем, как принято считать, а украинцем, и говорил на «прадавнем языке», который сохранился в настоящее время в Карпатах.

Ранее уфологи озвучили версию о том, что Иисус Христос прибыл на Землю с другой планеты.