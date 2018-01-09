Командир «Правого сектора» призвал убивать симпатизирующих России украинцев

Командир добровольческого корпуса «Правый сектор» (запрещенная в РФ экстремистская организация) Андрей Стемпицкий призвал расправляться с украинцами, симпатизирующими России. Соответствующий пост националист разместил на своей странице в Facebook.

Стемпицкий написал, что он является сторонником насилия и нетерпимости. По мнению радикала, с пророссийскими активистами должны расправляться «неизвестные украинцы». Так же автор публикации предложил поступать с торговцами запрещенными веществами, насильниками и другими преступниками, «на которых нет управы».

Ранее сообщалось, что украинские националисты сорвали выступление Константина Райкина в Одесском театре.