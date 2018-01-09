Стартовали переговоры между КНДР и Южной Кореей

Утром во вторник, 9 января, начались переговоры между КНДР и Южной Кореей по нормализации отношений. Данную информацию сегодня предоставили в министерстве объединения Республики Корея.

Известно, что переговоры проходят в приграничном пункте Пханмунджом. Делегация каждой страны состоит из пяти человек. Как уточняет ТАСС, главой переговорной группы от КНДР является председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон, а Южную Корею представляет министр объединения Чо Мен Ген.

Отмечается, что стороны в рамках первых за два года переговоров намерены обсудить практические действия по улучшению отношений.