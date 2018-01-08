В ЕС рассказали, какую сумму потеряет бюджет союза из-за Brexit

Еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер рассказал, какую сумму потеряет ЕС из-за Brexit. По его словам решение Великобритании пробило серьезную брешь в бюджете Евросоюза.

Эттингер в рамках тематической конференции в Брюсселе заметил, что ежегодно с 2021 по 2027 год союз будет терять до 13 миллиардов евро, передает ТАСС.

Подчеркивается, что ЕС столкнется в ближайшее время с серьезным увеличением числа статей расходов. В частности дополнительные расходы потребуются в сферах борьбы с терроризмом, защите границ, внешней и внутренней безопасности, а также в области проведения серьезных исследовательских работ.