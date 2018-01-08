Режим ЧП в Турции планируют продлить
8 января 2018, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 8 января, турецкий вице-премьер Бекир Боздаг сделал важное заявление. По словам политика, власти Турции всерьез намерены продлить режим чрезвычайного положения на территории страны.
Согласно информации Боздага, совет национальной безопасности и кабинет министров в ближайшее время могут принять решение о продлении режима ЧП еще на три месяца. Как уточняет РИА "Новости", впоследствии данное постановление должен будет утвердить парламент Турции.
Напомним, вышеуказанный режим был введен в стране в июле 2016 года после попытки проведения государственного переворота. К настоящему моменту он продлевался уже пять раз.