Минобороны: предотвращена атака беспилотников на авиабазу Хмеймим

В понедельник, 8 января, в Министерстве обороны Российской Федерации сделали важное заявление. В ночь на 6 января удалось сорвать попытку нападения боевиков на российскую авиабазу Хмеймим.

Согласно последней информации военного ведомства, террористы также хотели атаковать пункт обеспечения ВМФ в Тартусе. Подчервкивается, что в общей сложности к российским объектам приближались десять ударных беспилотных летательных аппаратов.

Как отмечает сегодня РИА "Новости", ссылаясь на сообщение Минобороны, в результате случившегося в Сирии никто не пострадал. Материального ущерба на военных объектах РФ не зафиксировано.