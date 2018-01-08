Экс-глава Минздрава Крыма арестован на Украине

В понедельник, 8 января, стало известно, что на Украине арестовали бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. Ранее экс-чиновник был задержан сотрудниками службы безопасности страны.

В пресс-службе СБУ отметили, что Михальчевский является подозреваемым по двум статьям Уголовного кодекса Украины: "Посягательство на территориальную целостность Украины", а также "Государственная измена", передает сегодня ТАСС.

Известно, что ранее был проведен обыск в помещении, где временно находился бывший министр. Сотрудники службы безопасности изъяли у него "служебное удостоверение", паспорт гражданина России и некоторые прочие документы.

Напомним, что Петр Михальчевский являлся руководителем Минздрава Крыма с марта по июль 2014 года.