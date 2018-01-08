В небоскребе Trump Tower произошел пожар

В понедельник, 8 января, стало известно о возникновении пожара в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке. Согласно последней информации, в настоящий момент пожарные устраняют возгорание в здании.

Подчеркивается, что на месте инцидента сейчас работают сразу несколько пожарных бригад. Очевидцы сообщают о густом темном дыме, охватившем небоскреб. Как уточняет РИА "Новости", пока не поступало никаких данных о жертвах или пострадавших.

Напомним, что Trump Tower был спроектирован миллиардером и действующим президентом США Дональдом Трампом. Его высота составляет 202 метра. Стоимость здания достигает 318 миллионов долларов.