В СМИ появилась информация об особенностях распорядка дня Дональда Трампа

В СМИ появилась информация об особенностях распорядка дня американского президента Дональда Трампа. Оказалось, что политик в последнее время все реже предпочитает уделять время необходимым делам.

Чаще миллиардер и глава США смотрит телевизор, звонит по телефону и публикует посты в социальной сети Twitter. Согласно данным портала Axios, рабочий день Трампа стартует в 11.00, когда он начинает проводить брифинги по ключевым вопросам национальной безопасности и разведки.

До 18.00 он находится в Овальном кабинете, где проходят встречи. Периодически он отходит в столовую, чтобы посмотреть новости. После завершения рабочего дня президент Штатов возвращается в жилую часть Белого дома, где занимается примерно тем же – смотрит телевизор и беседует по телефону.