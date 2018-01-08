В Афганистане ликвидировали 15 членов ИГ*

Сегодня стало известно, что на территории Афганистана были ликвидированы не менее пятнадцати боевиков террористической группировки "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России.

В рамках столкновений с афганскими силовиками в провинции Кунар в районе Чавки, были также ранены примерно двадцать человек. Как отмечает телеканал TOLO News, ссылаясь на источники в местных властях, члены ИГ напали на посты безопасности накануне вечером.

Уточняется также, что во время ожесточенных боев были убиты три сотрудника полиции, а еще тринадцать получили ранения и были госпитализированы.