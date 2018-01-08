Жительница США, которой исполнилось 104 года, поделилась секретом долголетия

Жительница Соединенных Штатов Америки по имени Тереза Роули, которой исполнилось 104 года, поделилась своей тайной долголетия. Метод пожилой женщины оказался весьма нестандартным.

В первый день нового года дама отпраздновала свой день рождения и рассказала, как ей удалось прожить так долго и остаться в добром здравии и твердой памяти. В интервью телеканалу WZZM, Роули заявила, что ежедневно в течение всей жизни употребляла по одной банке диетической колы.

Ученые, однако, призывают не брать пример с долгожительницы, поскольку данный напиток отнюдь не является полезным для здоровья. Специалисты советуют пить колу как можно реже.