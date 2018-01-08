Макрон в ходе своего визита в Китай сделает Цзиньпину необычный подарок

Французский лидер Эммануэль Макрон в понедельник после обеда прибудет в столицу Китая Пекин. Политик планирует сегодня провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и сделать ему необычный подарок.

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан отметил, что в начале беседы Макрон намерен подарить своему китайскому коллеге лошадь. Как уточняет ТАСС, Китай планирует выразить французской стороне признательность в связи с таким большим презентом.

Подчеркивается также, что текущий визит президента Франции крайне важен не только для Франции, но и для Китая. Стороны в ходе переговоров намерены приложить максимум усилий, чтобы результаты визита Макрона в КНР были плодотворными и имели позитивное влияние на развитие отношений между странами.