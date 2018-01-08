Специалисты поставили Ким Чен Ыну неутешительный диагноз по голосу

Эксперты из Южной Кореи сообщили, что могут по голосу поставить любому человеку диагноз. Свое мастерство специалисты продемонстрировали, взяв за основу новогоднее поздравление лидера КНДР Ким Чен Ына.



Профессор университета провинции Чхунчхон-Пукто Чо Дон Ук проанализировал произношение политиком некоторых согласных звуков, а также шумы и заявил, что у северокорейского лидера, вероятно, есть проблемы с почками, а вот сердце и легкие у него в порядке, передает РИА "Новости".

Отметим, что в ходе новогоднего обращения к жителям КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов вступить в переговоры с Республикой Корея и попытаться достичь с Югом согласия.