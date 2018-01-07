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Певица Руслана рассказала о применении на Майдане биологического оружия

7 января 2018, 19:51 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Руслана рассказала о применении на Майдане биологического оружия
фото: globallookpress.com

Неизвестные люди пытались отравить участников антиправительственных протестов в Киеве, состоявшихся зимой 2013-2014 годов. Соответствующую информацию обнародовала певица Руслана.

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Артистка рассказала, что противники Майдана «запускали вирусы и отравляли воду». В результате многие активисты почувствовали себя плохо. Несмотря на это, сорвать протестную кампанию не удалось, процитировало певицу РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Руслана выступила против проводимой Киевом украинизации. К заключению о неправильности этой политики артистка пришла после посещения Краматорска, расположенного в Донецкой области. 

 

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Жену Аршавина высадили из самолета

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