Власти ДНР предупредили о возвращении в Донбасс известного батальона карателей

В зону вооруженного конфликта на востоке Украины снова направлен карательный батальон «Донбасс». Об этом заявил заместитель главы оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По словам Басурина, подразделение, состоящее из националистов, известно своими многочисленными военными преступлениями. Разведка ДНР выяснила, что «Донбасс» сменит другой добровольческий батальон под названием «Киевская Русь», пишет «Русская весна».

Ранее в воскресенье сообщалось, что в контролируемый Киевом Станично-Луганский район прибыла рота Национальной гвардии. Силовикам поставлена задача провести «зачистки».