Тереза Мэй ответила на вопрос о неадекватности Трампа

Политический курс Дональда Трампа отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Такую характеристику деятельности американского лидера дала глава правительства Великобритании Тереза Мэй.

Ведущий BBC спросил премьер-министра, как она относится к утверждению автора книги о Трампе Майкла Вулфа о том, что хозяин Белого дома «интеллектуально не способен» исполнять обязанности президента США. Мэй с этим мнением не согласилась. Она заявила, что Трамп действует в интересах своей страны.

Тереза Мэй стала первым зарубежным лидером, встретившимся с Дональдом Трампом в США после его вступления в должность. Ответный визит американского президента в Великобританию должен состояться в наступившем году.