Украинская Нацгвардия приготовилась к «зачистке» оппозиционеров в Донбассе

В контролируемый Киевом Станично-Луганский район Луганской области прибыла рота украинской Национальной гвардии, которой поставлена задача задержать оппозиционно настроенных местных жителей. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

В заявлении ведомства, оказавшемся в распоряжении «Русской весны», говорится о том, что в населенных пунктах, входящих в состав района, будут произведены «зачистки». Кроме того, луганская Народная милиция обвинила украинских силовиков в использовании «новогоднего перемирия» для наращивания сил на линии фронта.

Ранее сообщалось, что советник президента Украины посмеялся над убийством бойца ополчения в Рождество.