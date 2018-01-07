В Иране арестовали Махмуда Ахмадинежада

Махмуд Ахмадинежад арестован сотрудниками иранских правоохранительных органов. Как узнали СМИ, бывшего президента страны обвинили в поддержке антиправительственных выступлений.

Ранее на этой неделе экс-глава государства обратился к жителям города Бушер. В своей речи Ахмадинежад подверг критике курс действующего президента Хасана Роухани. В частности, политик заявил, что Роухани и его министры не справляются с управлением Ираном. Власти сочли, что Ахмадинежад занимается подстрекательством к беспорядкам, и арестовали его, пишет газета Al-Quds Al-Arabi.

В Иране с конца декабря продолжаются массовые акции протеста. Их участники недовольны экономической политикой правительства. Известно, что в ходе столкновений между митингующими и правоохранителями пострадали несколько десятков человек.