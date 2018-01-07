Эстония обвинила Россию в подготовке нападения на НАТО

Россия готовится напасть на страны, входящие в НАТО, заявил командующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас. Он утверждает, что военные РФ отрабатывали эту операцию во время учений «Запад-2017».

В интервью немецкому изданию Bild генерал сообщил, что масштабы маневров, состоявшихся осенью прошлого года, якобы значительно превысили официально заявленные. По информации Терраса, российская армия в ходе учений готовилась к боевым действиям на территории, растянувшейся от Крайнего Севера до Черного моря.

Ранее в Стокгольме заявили, что Россия намерена осуществить информационные атаки против Швеции. Целью данной операции был назван срыв переговоров по вступлению страны в НАТО.