В Киеве порадовались «уничтожению» исламистами техники ВКС России в Хмеймиме

Связанные с украинскими властями интернет-ресурсы опубликовали распространенные исламистами сведения об уничтожении российской военной техники на авиабазе в сирийском Хмеймиме. Данная информация действительности не соответствует.

Накануне около военного объекта были сбиты несколько беспилотников, запущенных боевиками. Никакого ущерба дроны нанести не смогли.

Действующие в Сирии бандформирования сообщили в соцсетях о том, что беспилотники якобы уничтожили российские самолеты и зенитный ракетный комплекс С-400. Украинские СМИ опубликовали эту фейковую новость и порадовались тому, что исламисты смогли нанести ущерб военным РФ, пишет «Русская весна».

Это уже не первая атака боевиков на авиабазу российских ВКС в Хмеймиме за последнее время. В результате нападения, произошедшего 31 декабря, погибли двое военнослужащих.