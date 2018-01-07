В Киеве порадовались «уничтожению» исламистами техники ВКС России в Хмеймиме
7 января 2018, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]
Связанные с украинскими властями интернет-ресурсы опубликовали распространенные исламистами сведения об уничтожении российской военной техники на авиабазе в сирийском Хмеймиме. Данная информация действительности не соответствует.
Накануне около военного объекта были сбиты несколько беспилотников, запущенных боевиками. Никакого ущерба дроны нанести не смогли.
Действующие в Сирии бандформирования сообщили в соцсетях о том, что беспилотники якобы уничтожили российские самолеты и зенитный ракетный комплекс С-400. Украинские СМИ опубликовали эту фейковую новость и порадовались тому, что исламисты смогли нанести ущерб военным РФ, пишет «Русская весна».
Это уже не первая атака боевиков на авиабазу российских ВКС в Хмеймиме за последнее время. В результате нападения, произошедшего 31 декабря, погибли двое военнослужащих.