Советник Порошенко посмеялся над убийством ополченца в Рождество

Советник украинского президента Юрий Бирюков высмеял гибель бойца ополчения в Донбассе. Соответствующую запись Бирюков разместил в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Советник Петра Порошенко опубликовал видео, на котором ополченца убивает снайпер. «Шпок… и нету», — написал Бирюков под роликом.

На данный пост отреагировал блогер Анатолий Шарий. В комментариях он выразил свое возмущение тем, что чиновник радуется убийству украинца украинцем в Рождество. В ответ Юрий Бирюков назвал Шария «очень мерзким и смешным» и пожелал ему смерти.

Ранее на этой неделе перебежавший на сторону ополчения ДНР украинский летчик рассказал о преступлениях киевской авиации в Донбассе.