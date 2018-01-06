Аргентинская Рапунцель попала в книгу рекордов Гиннеса

Эбрил Лоренцатти, которой исполнилась 17 лет, называют аргентинской Рапунцель. Сходство со сказочным персонажем девушке придают очень длинные волосы. Она решила больше не обращаться к парикмахерам после ужасной стрижки.

Девушка отрастила волосы длиной 153 сантиметра за 10 лет. Несмотря на то, что благодаря волосам Эбрил стала очень популярна, такая длина приносит массу неудобств, начиная с мыться и заканчивая подъемом по лестнице.