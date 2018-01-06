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Украинские военные отрицают существование "Грузинского легиона"

6 января 2018, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные отрицают существование "Грузинского легиона"
news-front.info

Командование 54 отдельной механизированной бригады ВС Украины отвергает существование в составе бригады отдельного подразделения под названием "Грузинский легион". Об этом говорится в заявлении бригады ВСУ в Facebook.

В составе ВСУ с 2016 года служило некоторое количество иностранцев, однако отдельного «Грузинского батальона» в ВСУ не было. При этом подчеркивается, что один из военнослужащих уволился из бригады по семейным обстоятельствам, а четверо были уволены по другим причинам. Остальные иностранцы продолжают "добросовестно служить в составе бригады на передовых позициях сил АТО".

Вчера воюющий на стороне Киева "Грузинский легион" объявил о своем выходе из состава 54-й бригады Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном подразделением. Представители подразделения пообещали разоблачить офицеров, "действующих против государственных интересов Украины". 

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