Командование 54 отдельной механизированной бригады ВС Украины отвергает существование в составе бригады отдельного подразделения под названием "Грузинский легион". Об этом говорится в заявлении бригады ВСУ в Facebook.

В составе ВСУ с 2016 года служило некоторое количество иностранцев, однако отдельного «Грузинского батальона» в ВСУ не было. При этом подчеркивается, что один из военнослужащих уволился из бригады по семейным обстоятельствам, а четверо были уволены по другим причинам. Остальные иностранцы продолжают "добросовестно служить в составе бригады на передовых позициях сил АТО".

Вчера воюющий на стороне Киева "Грузинский легион" объявил о своем выходе из состава 54-й бригады Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном подразделением. Представители подразделения пообещали разоблачить офицеров, "действующих против государственных интересов Украины".