Австралийская овчарка по кличке Секрет научилась кататься на "ледянке" и сделала это около 50 раз за день. Видео с любимым зимним развлечением собаки в Instagram опубликовала её хозяйка Мэри.

Веселая собака не только съезжает с горы без посторонней помощи, но и сама затаскивает доску наверх.

И делает это с большим удовольствием, готова кататься так целый день.

Ранее в Сети появилось видео панды, которая привлекла внимание своей радостной реакцией на появление первого снега в Китае. Животное валяется в сугробах, кувыркается и забирается на заснеженные деревья.