Видео, как собака катает сама себя на "ледянке"
6 января 2018, 18:21 [ «Аргументы Недели» ]
Австралийская овчарка по кличке Секрет научилась кататься на "ледянке" и сделала это около 50 раз за день. Видео с любимым зимним развлечением собаки в Instagram опубликовала её хозяйка Мэри.
Веселая собака не только съезжает с горы без посторонней помощи, но и сама затаскивает доску наверх.
И делает это с большим удовольствием, готова кататься так целый день.
Ранее в Сети появилось видео панды, которая привлекла внимание своей радостной реакцией на появление первого снега в Китае. Животное валяется в сугробах, кувыркается и забирается на заснеженные деревья.