В Вифлееме забросали камнями кортеж патриарха Иерусалимского Феофила III

Когда кортеж патриарха Иерусалимского Феофила III двигался к месту проведения службы в базилике Рождества Христова в Вифлееме, в него неожиданно полетели камни. О пострадавших информации нет.

Сотрудники правоохранительных органов оказали помощь патриарху в прибытии на площадь перед базиликой, потом его провели внутрь, сообщает РИА Новости.

Феофил III 22 августа 2005 года избран 141-м Патриархом Иерусалимским, интронизация состоялась 22 ноября того же года. Титул Предстоятеля: Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины.

Базилика Рождества Христова – одна из старейших церквей в мире. Здание построено над пещерой, в которой, по легенде, родился Иисус из Назарета, а потому это место считается священным для христиан. Строение на самом деле представляет собой комбинацию из двух церквей, при этом само место рождения Иисуса расположено внизу – в пещере Рождества.