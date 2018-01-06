Армия США выпустила игру о расстреле детей в школе

Группа разработчиков игр при поддержке армии США выпустила игру EDGE (в переводе «Улучшенная динамическая гео-социальная среда»), где есть два сюжета - расстрел детей в школе и атака в отеле.

Каждый игрок может выбрать себе роль любого персонажа: школьника, армейца, преступника.

Чтобы сделать симулятор как можно более реалистичным, в качестве аудиосопровождения использовали записи массового убийства в Виргинском политехническом институте в 2007 году. Напомним, в результате этой атаки погибло 33 человека.

Создатели проекта сильно огорчились, узнав, что абсолютное большинство игроков стало преследовать не благородные цели, а пожелало играть за преступников, устраивая в игре настоящий виртуальный терроризм, сообщает ТК Звезда. Симулятор по задумке разработчиков в целом направлен на спасение жизни человека в экстремальных условиях.