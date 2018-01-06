Видео, как панда обрадовалась первому снегу
6 января 2018, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]
В Сети появилось видео панды, которая привлекла внимание своей радостной реакцией на появление первого снега в Китае. Животное валяется в сугробах, кувыркается и забирается на заснеженные деревья.
Пользователи Сети позавидовали счастливой панде, так как у нее есть возможность порадоваться снегу этой зимой.
Китай атакуют снежные бури и если люди испытывают в связи с этим определенный дискомфорт, то животным, как видно, такая погода только в радость.