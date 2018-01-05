Габриэль упрекнул Россию и США в презрении к Евросоюзу

Россия, Соединенные Штаты Америки и Китай презирают Европейский союз. Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Тема отношений ЕС с ведущими державами современного мира была затронута в ходе интервью дипломата журналу Spiegel. Габриэль пожаловался журналистам на то, что названые им страны «совершенно не ценят» Евросоюз.

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии одобрил создание Соединенных Штатов Европы. С соответствующим предложением выступил лидер немецких социал-демократов Мартин Шульц. Согласно плану Шульца, надгосударственное образование должно появиться на политической карте к 2025 году.