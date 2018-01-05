Кондолиза Райс напомнила о «темных сторонах» политики России

Западные страны должны продолжать сотрудничество с Россией, не забывая о «темных сторонах» политики Москвы. Об этом заявила Кондолиза Райс, занимавшая должность госсекретаря в администрации 43-го президента США Джорджа Буша - младшего.

В интервью немецкому изданию Cicero дипломат отметила, что РФ нацелена на конфронтацию с Европой и НАТО. Несмотря на это, Соединенным Штатам и Германии следует налаживать взаимодействие с Москвой, а не изолировать ее, считает дипломат.

Ранее в Кремле назвали главным разочарованием года отсутствие прогресса в российско-американских отношениях. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.