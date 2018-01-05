Швеция назвала Россию главной угрозой для своей безопасности

Информационные атаки со стороны России являются главной угрозой для Швеции. Такое мнение высказал Андерс Торнберг, глава шведской службы безопасности, занимающейся предотвращением преступлений против государства.

По словам Торнберга, Москва избрала Швецию своей целью в связи с тем, что страна планирует вступить в НАТО. Руководитель спецслужбы в интервью BBC обвинил РФ в том, что она с помощью «запугивания, шпионажа и вмешательства» намерена расколоть общество.

Ранее сообщалось, что шведские СМИ заподозрили «русских хакеров» в организации масштабной вирусной атаки. По их мнению, нападению подверглась 31 страна, включая Австралию, Польшу и Испанию.