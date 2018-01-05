Обнародованы сроки возможной экстрадиции Саакашвили в Грузию

Процесс возможной экстрадиции Михаила Саакашвили, осужденного тбилисским судом за злоупотребление полномочиями, займет от одного до трех месяцев. Об этом заявила специалист по международному праву Мария Ярмуш.

В беседе с RT юрист отметила, что Киев имеет все основания для удовлетворения запроса грузинской стороны об экстрадиции Саакашвили. Ярмуш выразила уверенность в том, что украинские власти не преминут воспользоваться предоставленной им возможностью и сделают все для выдворения оппозиционного политика.

Ранее в пятницу стало известно, что суд в Грузии заочно приговорил бывшего президента страны Михаила Саакашвили к трем годам тюрьмы. Экс-глава государства назвал этот вердикт незаконным.