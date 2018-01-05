Перебежавший в ДНР летчик рассказал о преступлениях украинских ВВС в Донбассе

Киевская авиация намеренно бомбила мирное население Донбасса в ходе налетов в 2014 году. Об этом заявил бывший военнослужащий украинских ВВС, перешедший на сторону ополчения Донецкой народной республики.

Вскоре после начала конфликта на востоке Украины летчик по имени Евгений, не желавший быть причастным к военным преступлениям, попытался сбежать в Донбасс с секретными документами. Военного арестовали сотрудники украинских спецслужб. У него обнаружили запись радиообмена, свидетельствующую о том, что вертолеты расстреливали гражданские автомобили и хлебовозки.

Летчик несколько лет провел в колонии. В результате недавнего обмена пленными между украинской армией и ополченцами он попал в ДНР, где намерен остаться жить, пишет «Русская весна».