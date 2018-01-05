Конфликт в Донбассе в Киеве назвали войной между Россией и США
5 января 2018, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]
Соединенные Штаты воюют с Россией на территории Донбасса. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев.
Парламентарий отметил, что американская администрация, поддерживающая Киев, преследует собственные цели – она «просаживает Россию». По мнению Мураева, которого процитировало издание «Русская весна», США мир на востоке Украины не нужен.
Боевые действия в Донбассе между сторонниками независимости региона и украинской армией продолжаются с весны 2014 года. Ранее на этой неделе представитель Киева в трехсторонней контактной группе Евгений Марчук сравнил войну на востоке Украины с противостоянием в Северной Ирландии.