Мощный взрыв прогремел в Кабуле

Вечером в четверг, 4 января, в столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв. Согласно последним данным источников и средств массовой информацией, происшествие случилось в районе PD9.

Ряд очевидцев взрыва утверждает, что атака была осуществлена террористом-смертником, однако официального подтверждения этих данных пока нет, передает сегодня телеканал Tolo News.

Сообщений о пострадавших в ходе случившегося к настоящему моменту не поступало. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают точные причины взрыва. Проводятся тщательные опросы свидетелей.