В МИД прокомментировали высылку российских журналистов с территории Латвии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высылку российских журналистов из Латвии. По мнению дипломата, республика своими действиями грубо нарушает международные обязательства.

Захарова на своей странице в социальной сети Facebook добавила, что власти Латвии попирают ключевые акты ООН, Совета Европы и ОБСЕ, игнорируя требования обеспечения свободы выражения мнения.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства также уточнила, что РФ намерена добиться, чтобы профильные международные институты дали оценку высылке российских журналистов с латвийской территории. Более того, Мария Захарова провела аналогию между ситуацией в Латвии и тоталитаризмом в Испании и Германии в 30-е годы прошлого века. По ее словам, власти республики пытаются "изгнать" из страны все неугодные СМИ.