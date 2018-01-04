Сотрудники и гости Белого дома больше не смогут пользоваться смартфонами

В Белом доме со следующей недели будет запрещено пользоваться личными мобильными телефонами. Согласно последней информации, речь идет только о личных средствах связи и смартфонов сотрудников и гостей.

Данный запрет распространяется на тех, кто находится в Западном крыле здания, где расположена администрация президента США Дональда Трампа. Как уточняет агентство Bloomberg, ссылаясь на источник, инициатором этих нововведений является глава аппарата Джон Келли, который считает, что слишком большое количество устройств одновременно подключены к беспроводному интернету Белого дома.

Отмечается, что сотрудникам данная идея не показалась очень хорошей, поскольку они не смогут при острой необходимости связаться с родными.