Журналисты выяснили, где Украина планирует хранить летальное оружие США

Журналисты выяснили, где Украина намерена хранить летальное оружие, которое в скором времени получит от США. Предполагается, что оно будет находиться далеко от позиций Вооруженных сил Украины в Донбассе.

Согласно некоторой информации, вооружение будет направлено в пункты дислокации военнослужащих США, база которых в настоящий момент расположена в западной части Украины.

Как отмечает издание The Wall Street Journal, американские власти намерены постоянно контролировать летальное оружие в ходе обучения украинских военных, поскольку боятся, что оно может попасть "не в те руки".

Напомним, ранее Киев заявил, что вооружения, о которых идет речь, будут использованы исключительно в случае возникновения провокаций.