Журналисты выяснили, где Украина планирует хранить летальное оружие США
4 января 2018, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]
Журналисты выяснили, где Украина намерена хранить летальное оружие, которое в скором времени получит от США. Предполагается, что оно будет находиться далеко от позиций Вооруженных сил Украины в Донбассе.
Согласно некоторой информации, вооружение будет направлено в пункты дислокации военнослужащих США, база которых в настоящий момент расположена в западной части Украины.
Как отмечает издание The Wall Street Journal, американские власти намерены постоянно контролировать летальное оружие в ходе обучения украинских военных, поскольку боятся, что оно может попасть "не в те руки".
Напомним, ранее Киев заявил, что вооружения, о которых идет речь, будут использованы исключительно в случае возникновения провокаций.