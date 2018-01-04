Кабмин Украины: Киев собирался взорвать российский газопровод

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак сделал в четверг важное признание. Заявление политика касается Российской Федерации.

Согласно некоторой информации, Киев в 2014-2015 годы всерьез собирался взорвать газопровод, который шел на территорию Европы через Украину. Грымчак подчеркнул, что говорит именно о государственных планах, передает РИА "Новости".

Замминистра также добавил, что в настоящий момент российская сторона прилагает максимум усилий, чтобы возвести газопровод в обход Украины. Он заметил, что газовая магистраль, которая проходит через украинскую территорию, является одним из сдерживающих факторов конфликта, который возник в Донбассе.