На границе Российской Федерации и Китая возникла поразительная ледяная стена. Высота природного "ограждения", которое образовалось из-за сильнейшего ветра, в настоящий момент достигает двадцати метров.

Согласно последней информации, разные по размеру куски льда представляют собой настоящую стену у восточного берега озера Ханка в китайской провинции Хэйлунцзян. Как отмечает телеканал CCTV, длина естественного "забора" составляет несколько десятков километров.