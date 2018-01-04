Специалисты отмечают, что такие стены можно увидеть в природе довольно редко, поскольку для их создания требуются низкие температуры, которые держатся в течение длительного времени, движение верхних слоев воды в водоеме, а также очень сильный и порывистый ветер.
Гигантская ледяная стена "выросла" на границе РФ и Китая
4 января 2018, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]
На границе Российской Федерации и Китая возникла поразительная ледяная стена. Высота природного "ограждения", которое образовалось из-за сильнейшего ветра, в настоящий момент достигает двадцати метров.
Согласно последней информации, разные по размеру куски льда представляют собой настоящую стену у восточного берега озера Ханка в китайской провинции Хэйлунцзян. Как отмечает телеканал CCTV, длина естественного "забора" составляет несколько десятков километров.