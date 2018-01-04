Президент РФ подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Египтом

В четверг, 4 января, президент Российской Федерации Владимир Путин принял важное решение. Глава России подписал сегодня указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Египтом.

Отмечается, что данный документ вступает в силу со дня его подписания. Указ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Российская сторона прервала авиасообщение со страной в ноябре 2015 года. Это случилось после крушения пассажирского самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", который направлялся в Санкт-Петербург из Шарм-эш-Шейха. Тогда погибли 217 туристов, а также семь членов экиажа. Точные причины катастрофы до сих пор не установлены.