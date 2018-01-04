СМИ: власти Латвии выдворяют из страны корреспондента ВГТРК

В четверг стало известно о том, что власти Латвии выдворяют из страны корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву. Согласно последним данным, журналистка должна покинуть территорию государства в течение суток.

Уточняется также, что Курлаева обвиняется в угрозе национальной безопасности Латвии, хотя буквально два дня назад сотрудники правоохранительных органов республики отметили, что у них нет к корреспонденту ВГТРК никаких претензий, передает сегодня телеканал "Россия 24".

Как уточнила пресс-секретарь Государственной службы пограничной охраны Кристине Петерсоне, ранее имя Ольги Курлаевой было включено в список лиц, которым не позволен въезд в страну.