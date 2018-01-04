Свадьба на продажу: экономика Британии надеется получить доход от брака Гарри

Около 680 миллионов долларов рассчитывает получить экономика Великобритании от свадьбы принца Гарри и актрисы Меган Маркл.

Невесту принца Гарри обвинили в вульгарности и неподобающем поведении

По мнению экспертов, ожидается огромный наплыв иностранных туристов, которые захотят посмотреть церемонию бракосочетания.

Кроме ожидаемых 300 тысяч туристов, средства в казну будут поступать от вечеринок, приуроченных к свадьбе принца Гарри, продажи сувениров и рекламы. Церемония состоится на территории Виндзорского замка в мае.